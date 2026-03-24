Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, quê Phú Thọ), Nguyễn Quang Nam (SN 1995) và Hà Ngọc Giang (SN 1981, cùng trú tại Hà Nội) tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Giang bị tuyên thêm 3 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, Ngô Viết Nhân (SN 1993, Đà Nẵng) và Vương Chí Vui (SN 1999, Hà Nội) cùng bị phạt 20 năm tù về cùng tội danh.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/6/2024, tại khu đô thị Splendora An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Quang Nam đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 891,79 gam Methamphetamine.

Nam khai số ma túy do “bà trùm” Nguyễn Thị Hồng Nhung chỉ đạo nhận để bán kiếm lời. Khám xét nơi ở của Nhung, CQĐT thu 1,96 gam Methamphetamine cùng cân điện tử và vật dụng liên quan.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện trên ô tô do Vương Chí Vui điều khiển tại khu Bãi Rồng 3 (Quốc Oai) có 298,87 gam Methamphetamine, 997,01 gam Ketamine; trong cốp xe có thêm 18,95 gam Methamphetamine và Nimetazepam.

Nhân khai số ma túy này do Nhung yêu cầu lấy từ chỗ của Hà Ngọc Giang để mang đi bán cho một người tên Hà tại khu vực Times City.

Từ lời khai, CQĐT khám xét khẩn cấp container do Giang sử dụng tại xã Phượng Cách (Quốc Oai), thu một khẩu súng quân dụng, 2 viên đạn và nhiều ma túy, gồm 1.404,89 gam Methamphetamine; 298,52 gam Ketamine; 36,26 gam MDMA.

CQĐT xác định, Nhân làm thuê cho Giang từ tháng 5/2024, chỉ được vào container khi được cho phép; bên trong có cất giấu súng, hung khí và ma túy.

Ngày 11/6/2024, Nhung chỉ đạo Nhân lấy ma túy đi bán với giá 400 triệu đồng, đồng thời điều Nam gọi Vui đến đón. Khi các đối tượng giao nhận tiền tại điểm hẹn thì bị bắt quả tang.

Nhung và Nam quen nhau từ năm 2016, sống chung từ tháng 5/2024 tại khu đô thị Splendora An Khánh. Sáng 11/6, Nhung mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời, giao Nam đi nhận hàng; đến chiều cùng ngày, Nam bị bắt giữ.