Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hà Văn Sáng (SN 1987, ở Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, ở Sơn La) lần lượt mức án 17 và 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 5/6/2025, Công an Hà Nội phối hợp kiểm tra và thu giữ trong lán ngủ của Sáng và Phông tại một công trình trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) 81 bọc nylon màu xanh chứa 79,156 gam ma túy; 1 bọc nylon chứa 12 viên Methamphetamine khối lượng 1,236 gam.

Tại thời điểm kiểm tra, có 13 đối tượng là công nhân làm thuê cho Hà Văn Sáng. Kết quả xét nghiệm cho thấy 11/13 người dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Sáng và Phông khai: Bị cáo Sáng làm nghề nhận thầu xây dựng, chuyên nhận ghép, tháo dỡ cốt pha và đổ bê tông cho các công trình xây dựng, nhà ở tại Hà Nội.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Khoảng đầu tháng 2/2025, Sáng ký hợp đồng, nhận thầu ghép cốt pha để đổ bê tông tại căn nhà trên phố Tôn Đức Thắng.

Sáng thuê 11 nhân công lao động tự do để làm việc tại công trình. Ngoài ra, phụ giúp cho Sáng còn có Đào Quang M. và Hà Thị Phông là người quen của Sáng.

Quá trình thi công, vì bị ép tiến độ nên Sáng yêu cầu thợ ghép cốt pha phải làm cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành. Trong thời gian làm việc, một số thợ nói với Sáng, do phải làm đêm nên họ rất mệt mỏi và buồn ngủ, cần phải có “đồ” mới tỉnh táo để làm việc được.

Khi Sáng hỏi “Đồ là đồ gì?” thì được trả lời là heroin. Cũng tại thời điểm đó, một số công nhân do nghiện ma túy nên thường xuyên đòi ứng tiền công lao động bằng ma túy.

Hà Văn Sáng sợ nếu trả tiền trực tiếp thì các công nhân sẽ tự đi mua ma túy và có thể bị bắt trên đường đi mua hoặc sẽ bỏ việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động thi công công trình.

Vì vậy, Sáng nghĩ ra phương thức mua ma túy về bán cho công nhân vào các khung giờ 5h20 và 13h30 trong ngày với mục đích để nhóm công nhân này làm việc lâu dài cho Sáng. Số tiền mua ma túy, Sáng sẽ trừ vào tiền công lao động của các công nhân.

Khoảng đầu tháng 3/2025, Sáng gặp một người từng sử dụng ma túy để hỏi địa chỉ mua "hàng" và được người này cho số điện thoại của người bán ma túy tên Quý. Sau khi liên lạc được với người bán ma túy, Sáng đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lần thứ nhất, khoảng tháng 3/2025, Sáng gọi cho Quý để hỏi mua heroin. Quý hẹn giao dịch ở tỉnh Yên Bái (cũ). Sáng đến điểm hẹn, mua 5 triệu đồng tiền heroin, mang về lán xây dựng trên phố Tôn Đức Thắng rồi chia vào các gói nhỏ, phát cho công nhân.

Lần thứ hai, vào ngày 25/5, Sáng mua của Quý 7 triệu đồng tiền heroin, mang về nơi làm việc tại lán xây dựng, chia heroin vào các gói nhỏ để phát cho các công nhân.

Lần thứ ba, vào ngày 1/6, Sáng lên Yên Bái gặp Quý mua 50 triệu đồng tiền heroin.

Cáo trạng xác định, chủ thầu xây dựng đã phát heroin cho 11 thợ làm thuê, mỗi người một gói vào lúc 5h30 và đầu giờ chiều để họ sử dụng.

Về phía Hà Thị Phông, khoảng đầu tháng 5/2025, Phông biết việc Sáng trả tiền công cho nhóm thợ bằng việc cung cấp heroin cho họ. Sau đó, Phông đồng ý tham gia với Sáng vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Phông biết Sáng cất giấu ma túy trong khu vực giường ngủ tại nơi ở của Phông và Sáng.

Khoảng 18h26 ngày 2/5, khi Sáng đi vắng, Phông đã nhắn tin, nói chuyện qua Zalo với Sáng để hỏi về việc phát heroin cho nhóm thợ để họ sử dụng. Khoảng 19h06 ngày 25/5, Sáng đi vắng, Phông đã phát heroin cho một số công nhân theo sự chỉ đạo của Sáng.