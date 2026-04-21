HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) mức án 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người cùng “bay lắc” với ông Thiện là bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) nhận án 7 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Cáo buộc xác định, tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Việt liên hệ chủ quán Hoàng Kim đặt phòng, mua ma túy “kẹo” và ketamine giá 3,7 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bố trí 2 nhân viên nữ phục vụ.

Sau khi thanh toán tổng cộng 7 triệu đồng (gồm tiền phòng), khoảng 23h30 cùng ngày, Thiện và Việt đến quán. Trong phòng đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa và tẩu hút. Nhân viên sau đó mang vào 2 viên thuốc lắc cùng một lượng ketamine để các bị cáo sử dụng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: P.A

Tổ chức sử dụng ma túy quy mô, bài bản

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024, Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, cùng ở phường Tương Mai) thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 3h ngày 8/6/2025, Công an Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại các phòng VIP 1, VIP 2 cùng 3 phòng khu nhà nghỉ có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Trong số những người bị bắt quả tang “bay lắc” có Phạm Quang Thiện – cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) – cùng Lại Quốc Việt.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung, chủ quán Hoàng Kim, mỗi bị cáo 17 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ Đặng Thế Chung) bị tuyên 18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Theo cáo buộc, khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán bị kiểm tra, Chung gọi cho vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ Trần Minh Nhật cùng hai nhân viên đến dọn dẹp.

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng công an tuần tra phát hiện các cửa ra vào quán Hoàng Kim đã bị bóc gỡ niêm phong. CQĐT xác định Trần Mỹ Linh là người xé niêm phong, Trần Minh Nhật cùng một người khác phá khóa vào trong. Nhóm này dọn dẹp, cất giấu ma túy và tang vật nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Liên quan vụ án, các bị cáo khác bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 24 năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm chính sách quản lý độc quyền các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn và khiến tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Việc tổ chức sử dụng ma túy có quy mô, bài bản, lôi kéo nhiều người tham gia nên cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.