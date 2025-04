Hôm nay (4/4), phiên phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận.

Trước khi các luật sư và bị cáo trong vụ án tiếp tục bào chữa và tự bào chữa, HĐXX thông báo sẽ tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan được trình bày, tranh luận bổ sung. Tuy nhiên, vị chủ tọa nhắc nhở bà Lan cần tránh lặp lại những nội dung mà luật sư đã nêu trước đó...

Một lần nữa, bà Lan cho rằng cấp sơ thẩm cáo buộc bà phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số tiền trong vụ án là không chính xác. Bà Lan khẳng định, Ngân hàng SCB không thể nào giải ngân cho bà 83.000 tỷ đồng trong 1 năm như cáo buộc. Theo bà, nếu SCB không giải thích được con số này một cách hợp lý thì không thể kết luận bà đã chiếm đoạt số tiền trên. Bà yêu cầu SCB chỉnh sửa lại số liệu cho chính xác, bởi việc cung cấp số liệu sai lệch đã dẫn đến bản án không đúng thực tế.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại phần bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), vị luật sư cho rằng vai trò của bị cáo Oliver trong vụ án chỉ là giúp sức thứ yếu.

Vị luật sư cung cấp thêm, bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ bổ sung đáng được xem xét. Cụ thể, bị cáo đã nộp hơn 1 tỷ đồng trong giai đoạn sơ thẩm và tiếp tục nộp thêm 500 triệu đồng trong giai đoạn phúc thẩm. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa ghi nhận những khoản tiền này như tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội và bị cáo không hành động vì động cơ vụ lợi, không chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, luật sư đề xuất tòa xem xét tình tiết “phạm tội do lạc hậu” đối với bị cáo Oliver. Luật sư giải thích rằng ý nghĩa của câu này không phải là bị cáo kém cỏi so với xã hội Việt Nam, mà do bị cáo không kịp tiếp thu kiến thức pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là các quy định chuyên ngành và đặc thù liên quan đến việc phát hành trái phiếu. Vì vậy, luật sư mong muốn tòa cân nhắc yếu tố này để đưa ra phán quyết phù hợp hơn.

Tự bào chữa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bày tỏ sự biết ơn khi VKS đề nghị giảm án cho mình, nhưng bị cáo vẫn mong HĐXX cân nhắc giảm thêm để bị cáo sớm được đoàn tụ với gia đình. Về tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo Dung trình bày, tại phiên phúc thẩm bị cáo đã khắc phục thêm 100 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. Ảnh: CT

Theo bị cáo Dung, tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà Trương Mỹ Lan. ”Bà Lan còn được giảm nhẹ thì HĐXX cũng có thể xem xét để giảm thêm cho bị cáo”- bị cáo Dung nói.

Đáp lại đề nghị này của bị cáo, chủ tọa cho biết, cấp sơ thẩm đã xem xét kỹ lưỡng vai trò và vị trí của từng bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ đánh giá lại tính chính xác của các phán quyết trước đó, đồng thời cân nhắc thiện chí khắc phục hậu quả của từng bị cáo để đưa ra quyết định phù hợp.

Bị cáo Dung bổ sung thêm rằng, nếu xét về hậu quả vụ án, bị cáo chỉ liên quan đến gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng do Công ty Setra phát hành, chiếm một phần nhỏ trong tổng số 30.000 tỷ đồng của toàn vụ án.

Theo bị cáo, đến nay bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục 8.000 tỷ đồng nên bị cáo tính toán rằng phần hậu quả liên quan đến mình chỉ còn khoảng 500 tỷ đồng. Bị cáo lập luận rằng Công ty Setra sở hữu nhiều tài sản giá trị, đặc biệt là bất động sản không bị thế chấp ngân hàng và công ty này có khả năng tự khắc phục được khoảng 3/4 hậu quả của gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX ghi nhận điều này như một tình tiết giảm nhẹ bổ sung, không chỉ cho bản thân mà còn cho các đồng phạm khác.