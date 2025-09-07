Vụ việc Giang Tổ Bình cáo buộc Cung Dật Đình - con trai của Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Tam Lập có hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục và quay clip, phát tán cảnh khỏa thân khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Diễn viên Giang Tổ Bình cầu cứu.

Trong diễn biến mới nhất, rạng sáng 7/9, Giang Tổ Bình tiếp tục đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự buồn bã, bất an.

"Ngay cả khi 2 cha con họ đều rời khỏi công ty, điều tôi sợ nhất là họ biết nơi tôi sống. Sau sự việc, tôi không dám ngủ quên trên ghế sofa cho đến bình minh mỗi ngày. Tôi sẽ thức dậy ngay lập tức nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào", diễn viên kể.

Giang Tổ Bình nói "thực sự mệt mỏi, kiệt quệ". Cô thậm chí không dám đặt đồ ăn giao tận nhà vì không biết liệu khi mở cửa sẽ có những ai đứng chờ sẵn trả thù.

"Tôi đau đớn đến mức muốn ngã quỵ. Dù đã lấy hết can đảm đối mặt mọi thứ nhưng trạng thái tinh thần lúc này thực sự không ổn", diễn viên cho hay.

Giữa ồn ào, Đài truyền hình Tam Lập - nơi ông Cung Mỹ Phú - cha Cung Dật Đình làm Phó Tổng giám đốc - cho biết ông đã bị bãi nhiệm chức vụ tạm thời để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo nhà đài khẳng định họ luôn giữ sự nghiêm minh, trong sạch nơi môi trường làm việc và không chấp nhận bất cứ hành vi tiêu cực nào, bao gồm quấy rối tình dục.

Ông Cung Mỹ Phú cũng bày tỏ sẽ tích cực phối hợp điều tra và hứa không bao che con trai, trốn tránh trách nhiệm.

Trước đó, Giang Tổ Bình chia sẻ mình và Cung Dật Đình gặp nhau tại 1 bữa tiệc hồi tháng 6. Lúc này, cả 2 đã chia tay, không còn quan hệ yêu đương.

Cung Dật Đình đã âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà.

“Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Vụ việc của Giang Tổ Bình nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo ETToday vài ngôi sao trong showbiz có động thái ủng hộ nữ diễn viên thông qua các chia sẻ, dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Một số khán giả cũng tranh cãi về động cơ, lý do Giang Tổ Bình công khai vụ việc thay vì nên báo công an điều tra trước.

Vụ việc nữ diễn viên cũng dấy lên nhiều tranh cãi.

Việc diễn viên công khai danh tính những cá nhân liên quan dễ khiến cô bị cấu thành tội phỉ báng, xâm hại danh dự người khác nếu không chứng minh được họ có tội.

Ngoài ra, việc tiết lộ nhiều tình tiết trong quá trình chờ cơ quan chức năng điều tra cũng khiến Giang Tổ Bình gặp bất lợi.

Luật sư Lâm Chí Khê khuyến nghị cô nên trao đổi với luật sư, cung cấp lời khai cho cảnh sát hơn là liên tục đăng bài trên mạng xã hội.

Clip các vai diễn của Giang Tổ Bình trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu