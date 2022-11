Bắt trợ lý đạo diễn bị tố lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

Lúc 11h tối 6/11, ông Ravipol Phumreuang, 39 tuổi, bị bắt theo lệnh của Tòa án tỉnh Nonthaburi vì có hành vi không đứng đắn đối với một trẻ vị thành niên 15 tuổi.

Ông Raviphon, 39 tuổi, trợ lý đạo diễn của công ty giải trí lớn GMMTV tại Thái Lan.

Ravipol Phumreuang bị bắt giữ trước một công ty phim truyền hình và điện ảnh trên đường Prasert-Manukit, sau đó bị đưa về đồn cảnh sát Bang Bua Thong. Đội điều tra thu giữ chiếc xe Toyota Vios màu trắng của bị can để phục vụ điều tra.

Lúc 9h sáng 7/11, tại đồn cảnh sát Bang Bua Thong, lực lượng chức năng của Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã điều tra ông Ravipol nhưng bị từ chối do bị can yêu cầu chỉ cung cấp lời khai cho các điều tra viên của sở cảnh sát. Do đó, Cục Điều tra Đặc biệt đã phối hợp với các nhân viên pháp y kiểm tra xe riêng của bị can, phát hiện có chất dịch tiết nhưng không biết là của ai. Dịch tiết này đã được gửi đi xét nghiệm để kiểm tra kết quả.

Lúc 11h ngày 7/11, đội điều tra Sở cảnh sát Bang Bua Thong cùng lực lượng chức năng của Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) tiến hành khám xét nhà riêng của ông Ravipol Phumreuang để tìm thêm chứng cứ. Họ thu giữ máy tính, máy tính bảng của bị can để giám định.

Tháng 9 vừa qua, bố mẹ của một cậu bé 15 tuổi đã khiếu nại lên Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) do con trai bị trợ lý đạo diễn quấy rối khi đi thử vai cho một bộ phim đam mỹ. Sau đó, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã đưa cậu bé cùng với bố mẹ đến trình báo tại đồn cảnh sát Bang Bua Thong.

Đội điều tra và lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra bị can.

Bị cáo cho biết chỉ casting cậu bé để thử kịch bản trong khi nạn nhân xác nhận thực sự đã bị quấy rối tình dục. Cảnh sát chưa đưa ra kết luận vì đang trong thời gian 48h xác minh để làm rõ các thông tin, bằng chứng sau khi khám xét nhà và xe của bị can.

Hiện tại, bị can đang là trợ lý đạo diễn của phim My school president mà hơn một nửa dàn diễn viên là trẻ vị thành niên.

Dàn diễn viên trong bộ phim My School President mà bị can đang làm việc cùng.

