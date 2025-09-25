Ngày 25/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Trần Quang Huy (21 tuổi, trú tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) 7 năm tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Tại phiên tòa, Trần Quang Huy trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Trần Quang Huy tại phiên toà xét xử. Ảnh: T.Lương

Theo cáo trạng, trước đó, Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài. Thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam", Huy liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công 1.000.000 đồng cho 50.000 dữ liệu.

Trong khoảng thời gian từ 20h45 ngày 25/3/2025 đến 6h42 ngày 26/3/2025, Trần Quang Huy sử dụng tài khoản của chị N.T.Th. (SN 1991, trú xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, là công chức tư pháp UBND xã) đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh lấy cắp hơn 7.000 dữ liệu thông tin công dân.

Ngày 14/5, Trần Quang Huy đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.