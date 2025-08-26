Ông L. K.T (64 tuổi, trú tại Hà Nội) vào cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng biến chứng nặng nề do để quên sonde JJ quá hạn 2 năm.

Trước đó 2 năm, ông T. được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và đưa 2 đường niệu quản qua da. Sau mổ, ông T. đặt sonde JJ (hay còn gọi là ống thông JJ hình cong ở hai đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương. Theo chỉ định, sonde JJ cần được rút ra trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, ông T. không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần. Khoảng 2 tuần gần đây, ông cảm thấy người mệt mỏi, sốt nhẹ và phát hiện một mảnh sonde JJ mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu, ông mới chịu đến bệnh viện.

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, các bác sĩ không thể rút sonde JJ của ông T. bằng biện pháp thông thường. Do thời gian lưu sonde quá lâu, bệnh nhân được chỉ định chụp CT. Kết quả cho thấy sỏi bám vòng quanh sonde JJ chiếm gần như hết diện tích đài bể thận 2 bên. Thận phải có viên sỏi lớn 34x29mm, thận trái có sỏi 20x13mm kèm nhiều viên nhỏ rải rác. Sỏi ở trên thận gây ứ nước thận độ 3. Đặc biệt, chỉ số kali trong máu của bệnh nhân lên đến 6,9 mmol/L (bình thường kali máu từ 3,5 mmol/L -5 mmol/L), có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. Vì vậy, bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu ngay lập tức.

Sau quá trình lọc máu đưa chỉ số kali trở về bình thường, ông T. dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn rồi nội soi tán sỏi qua da hai bên thận. Kiểm tra lại cho thấy thận vẫn bị viêm, phù nề nặng.

Bác sĩ Hiến cho biết, trước đây, với trường hợp như ông T. sẽ buộc phải mổ mở cả 2 bên thận để lấy sonde JJ - phương pháp gây tổn thương rất lớn chức năng thận và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Ngày nay, nhờ kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân được tiến hành nội soi tán sỏi thận qua da, giúp loại bỏ sỏi hiệu quả, ít xâm lấn.

Nhờ đó, bệnh nhân phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 5 ngày, sức khỏe ông T. đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ Hiến khuyến cáo, người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận thường được đặt sonde JJ tạm thời. Việc rút sonde JJ đúng hẹn rất cần thiết. Bệnh nhân cần phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ. Trong trường hợp sau đặt sonde có bất thường hoặc người bệnh chưa rút sonde đúng hẹn thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, tránh để sonde quá lâu.

