Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ gồm: Nguyễn Thị Huy (cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội), Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng), Đỗ Đình Long (chuyên viên), Đỗ Doãn Tiến (lái xe).

Ngoài ra còn có các bị cáo: Vũ Việt Phong (cựu thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Y tế Hà Nội), Đỗ Thị Hương (chuyên viên), Ngô Thị Hồng Phương (chuyên viên), Nguyễn Thị Bích (lao động tự do), Bùi Lan Anh (dược sĩ), Trần Thị Chiến (lao động tự do), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến (cùng ở Hà Nội), Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí).

Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Tại phiên xét xử, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Nhận hối lộ tiền tỷ

Theo cáo buộc, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (QLHN) trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP...

Tuy nhiên, từ năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng QLHN Sở y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ. Việc này nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022-12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 319 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Từ năm 2022-2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ hai môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương (nhân viên bộ phận một cửa) để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 80 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 6 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.

Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để “chạy” thẩm định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Phòng QLHN, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.