Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, trong 2 vụ bắt giữ riêng rẽ, cựu Thủ tướng Hwang bị bắt với cáo buộc kích động nổi loạn, còn ông Cho bị bắt vì một số hành vi vi phạm luật NIS, gồm cả việc trốn tránh nhiệm vụ.

Sau khi cựu Tổng thống Yoon ban bố lệnh thiết quân luật chớp nhoáng vào ngày 3/12/2024, ông Hwang đã đăng bài trên Facebook kêu gọi xóa sổ các lực lượng thân Triều Tiên và những người liên quan tới cáo buộc gian lận bầu cử. Ông Hwang còn kêu gọi bắt giữ Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và lãnh đạo Đảng Quyền lực nhân dân lúc bấy giờ là Han Dong-hoon.

Cựu Giám đốc tình báo Cho Tae-yong. Ảnh: Yonhap

Cựu Giám đốc tình báo Cho, từng là người thân tín của cựu Tổng thống Yoon, bị cáo buộc biết trước về kế hoạch áp đặt thiết quân luật nhưng không báo cáo với quốc hội.

Theo Tòa án quận trung tâm Seoul, đạo luật NIS yêu cầu giám đốc cơ quan này phải báo cáo lên quốc hội cũng như tổng thống trong trường hợp có tình huống tác động đáng kể tới an ninh quốc gia. Các công tố viên cho biết, ông Cho, một nhà ngoại giao kỳ cựu đã không báo cáo về kế hoạch thiết quân luật mặc dù "hiểu rõ tính bất hợp pháp của động thái". Tại phiên điều trần ngày 11/11, ông Cho đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

Việc bắt giữ ông Hwang và ông Cho diễn ra sau khi các công tố viên bổ sung thêm một cáo trạng nữa đối với cựu Tổng thống Yoon, 64 tuổi vào ngày 10/11. Ông Yoon bị cách chức vào tháng 4 và đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử vì quyết định áp đặt thiết quân luật không thành.

Bản cáo trạng mới nhất cáo buộc cựu tổng thống đã cố gắng kích động xung đột quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bằng cách bí mật điều máy bay không người lái vào Triều Tiên nhằm hợp pháp hóa lệnh thiết quân luật do ông đã ban bố.