Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nộp khoản tiền phạt 50 triệu Ringgit (12,3 triệu USD) trong một vụ án tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Bernama

Hãng thông tấn Bernama và đài CNA hôm nay (6/11) dẫn tin từ đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) cho biết: "Sáng nay, UMNO đã hoàn tất mọi thủ tục thanh toán với Tòa án cấp cao Kuala Lumpur. UMNO chính thức đóng tài khoản Quỹ Đoàn kết Najib Razak, quỹ được lập ra để tiếp nhận sự đóng góp từ công chúng. Hiện không còn nhu cầu gây quỹ cộng đồng cho mục đích này nữa. Tổng số tiền huy động được thông qua quỹ đã đạt mục tiêu đề ra và hoàn toàn đủ đáp ứng yêu cầu".

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Malaysia đưa tin ông Najib có thể được phóng thích khỏi nhà tù Kajang vào 6/11, sau khi cảnh sát xuất hiện quanh tư gia của ông tại Langgak Duta, Kuala Lumpur.

Việc nộp phạt mở đường cho ông Najib chấp hành phần còn lại của án tù dưới hình thức quản thúc tại gia theo một phần trong lệnh ân xá có điều kiện do Quốc vương Malaysia ban hành.

Tháng trước, Quốc vương Sultan Ibrahim đã ban lệnh ân xá có điều kiện cho ông Najib, cho phép cựu thủ tướng chấp hành phần còn lại của án tù tại nhà đến ngày 23/8/2028, với điều kiện ông phải nộp tiền phạt và đáp ứng các yêu cầu khác được quy định trong lệnh ân xá.

Ông Najib, 73 tuổi, bị giam tại nhà tù Kajang kể từ ngày 23/8/2022, sau khi Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết kết tội ông trong vụ án tham nhũng liên quan đến SRC International, một công ty con trước đây của quỹ 1MDB.

Năm 2020, ông bị kết án với 7 tội danh, gồm lạm dụng quyền lực, vi phạm tín nhiệm hình sự và rửa tiền liên quan đến 42 triệu Ringgit (10,3 triệu USD) được chuyển từ SRC International vào các tài khoản của ông. Vụ việc này là một phần của bê bối tham nhũng 1MDB.

Ban đầu, ông Najib bị tuyên phạt 12 năm tù. Đến năm 2024, Hội đồng Ân xá dưới thời quốc vương Malaysia tiền nhiệm đã giảm một nửa thời hạn chấp hành án xuống còn 6 năm, theo đó ngày dự kiến ông được trả tự do sẽ là 23/8/2028.