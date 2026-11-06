Nhà Trắng đã bác bỏ những thông tin cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio có thể rời nhiệm sở trong đợt cải tổ chính quyền Mỹ sau bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Ngoại trưởng Marco Rubio (trái), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Nhà Trắng

Truyền thông Mỹ đưa tin hiện có những lời kêu gọi thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth vì cách ông xử lý cuộc xung đột với Iran, vốn bị cho là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo đài BBC, một nghị sĩ đảng Cộng hòa sắp mãn nhiệm đã đe dọa thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth ngay từ tuần tới. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đã đăng tải một video bảo vệ thành tích của mình và lên án nỗ lực này. "Các bạn thấy đấy, họ tấn công tôi. Họ tấn công chúng tôi vì làm việc hiệu quả... Chúng tôi sẽ không lùi bước", ông Hegseth nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio bác bỏ thông tin cho rằng ông đang cân nhắc rút khỏi vị trí lãnh đạo Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Rubio cho hay: "Làm việc cho Tổng thống Trump đến hết nhiệm kỳ luôn là kế hoạch của tôi. Tôi yêu thích công việc mình đang làm. Tôi đã bật cười khi nghe họ nói tôi sắp rời bỏ công việc. Tôi tự hỏi: Rời bỏ công việc nào?".

Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều bác bỏ thông tin ông Rubio có thể rời nhiệm sở sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gọi những đồn đoán đó là "tin giả".

Tuy nhiên, tương lai chính trị của Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth lại trở nên bấp bênh hơn. Hiện, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều đổ lỗi cho cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân dẫn tới thất bại của đảng Cộng hòa, khiến đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài ABC News, ông Trump cho biết đã nhận được "những cuộc gọi liên quan đến" ông Hegseth, nhưng khẳng định ông "có ý định" giữ vị bộ trưởng này tại nhiệm.

Sau đó, hôm 5/11, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: "Pete Hegseth đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc". Ông Trump cũng liệt kê những thành tựu nổi bật của Bộ trưởng Chiến tranh, trong đó có vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1 và cuộc chiến chống Iran, hiện đã bước sang tháng thứ 9.