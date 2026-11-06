Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn các tổng thống tương lai thực hiện những thay đổi nhất định đối với Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) gặp cầu thủ Cristiano Ronaldo tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Nhà Trắng

Theo hãng tin BBC, ông Trump, người từng là "trùm bất động sản", đã cải tạo văn phòng làm việc chính thức của tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai, đáng chú ý nhất là việc bổ sung nhiều chi tiết trang trí màu vàng và dát vàng trên các bức tường.

"Chúng tôi đang biến nơi này trở thành một di tích quốc gia. Không ai được phép đụng đến, phá hủy hay dỡ bỏ nó... chỉ để xây dựng một công trình có hình dáng hơi khác biệt", ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/11.

Các tổng thống Mỹ hiện có quyền thực hiện một số thay đổi đối với Nhà Trắng, nhưng những dự án quy mô lớn phải được Quốc hội phê chuẩn.

Sắc lệnh hành pháp được ký hôm 5/11 tuyên bố Phòng Bầu dục cùng một số phòng liền kề là di tích quốc gia. Văn bản này "không hạn chế thẩm quyền của tổng thống trong việc trang trí lại di tích, lựa chọn đồ nội thất hoặc thực hiện những điều chỉnh thông thường phục vụ hoạt động và an ninh, miễn là các thay đổi đó không làm tổn hại đáng kể đến cấu trúc lịch sử hoặc đặc điểm kiến trúc của di tích".

"Chúng tôi yêu thích Phòng Bầu dục. Nơi này là một biểu tượng, giống như chính Nhà Trắng. Đó là biểu tượng của đất nước chúng ta và sự vĩ đại của đất nước", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ có thẩm quyền công nhận các địa điểm là di tích quốc gia. Toàn bộ Nhà Trắng vốn đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia, một danh hiệu nhằm ngăn chặn những thay đổi đột ngột đối với công trình.

Quốc hội Mỹ đã đưa ra một ngoại lệ trong Đạo luật Bảo tồn Di tích lịch sử quốc gia, cho phép các tổng thống thực hiện những thay đổi cần thiết. Phòng Bầu dục hiện nay được hình thành từ đầu những năm 1930, sau khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt đề xuất xây dựng.