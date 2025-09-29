Theo The Nation, luật sư của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ngày 29/9 xác nhận rằng thân chủ của mình đã lần thứ hai nộp đơn xin ân xá tới Nhà vua Thái Lan, nhằm rút ngắn bản án tù 1 năm.

"Các thủ tục đã được hoàn tất dựa theo thẩm quyền của phạm nhân. Quá trình xem xét dự kiến mất khoảng 14 ngày, và kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà vua", luật sư Winyat Chartmontree cho biết.

Trong ngày 29/9, luật sư Winyat đã cùng bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - con gái lớn của ông Thaksin, tới thăm cựu Thủ tướng tại trại giam Klong Prem.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Khi được các phóng viên hỏi về quyết định xin ân xá, bà Pintongta chỉ mỉm cười và không đưa ra bình luận. Về tình hình sức khỏe của ông Thaksin, luật sư Winyat nói rằng thân chủ của mình có dấu hiệu cao huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ, nhưng không quá nghiêm trọng.

"Dù vẫn cần được theo dõi, nhưng sức khỏe tổng thể của ông Thaksin đã ổn định hơn. Ông ấy cũng có tinh thần tốt và đã thích nghi được với cuộc sống trong trại giam", ông Winyat nói.

Vào ngày 9/9, tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt 1 năm tù với cựu Thủ tướng Thaksin về cáo buộc liên quan đến việc lưu trú tại bệnh viện trong 6 tháng thay vì phải thụ án.

Sau khi trở về nước vào năm 2023, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù vì xung đột lợi ích và lạm quyền trong thời gian làm Thủ tướng. Tuy vậy, bản án này sau đó được Nhà vua Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm.