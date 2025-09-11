Tờ The Nation ngày 11/9 cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trải qua 2 đêm đầu tiên tại nhà tù Klong Prem mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

"Ông Thaksin đang trải qua thời gian cách ly 5 ngày, trước khi được phân tới một phòng giam chung và được giao cho một công việc phù hợp với khả năng. Trong trường hợp của ông Thaksin, ông ấy có thể đảm nhận công việc giáo viên ngoại ngữ và giúp đỡ phục hồi chức năng cho các tù nhân khác", Trung tá Shane Kanjanapach, phát ngôn viên Cục Cải huấn cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị giam tại nhà tù Klong Prem. Ảnh: The Nation

Cũng theo ông Shane, ông Thaksin hiện có tinh thần và sức khỏe hoàn toàn ổn định, cựu Thủ tướng cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào trong thời gian cách ly. "Ông ấy vẫn ăn 2 quả trứng luộc và uống cà phê vào mỗi sáng, không gặp tình trạng mất ngủ", ông Shane nói thêm.

Cách đây 1 ngày, bà Pintongta Kunakornwong Shinawatra, con gái lớn của ông Thaksin, khẳng định rằng cựu Thủ tướng hoàn toàn tuân thủ phán quyết của tòa án. "Gia đình Shinawatra sẽ luôn ở bên ông ấy, chúng tôi cũng cảm ơn mọi sự ủng hộ dành cho cha tôi", bà Pintongta chia sẻ.

Theo truyền thông địa phương, nhà tù Klong Prem là cơ sở từng giam giữ nhiều nhân vật chính trị cấp cao của Thái Lan, và có điều kiện sinh hoạt tương đối hà khắc. Tuy vậy, hiện chưa rõ ông Thaksin sẽ ngồi tù trong bao lâu, bởi ông đủ điều kiện để xin quản thúc tại gia.

Vào ngày 9/9, tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt 1 năm tù với cựu Thủ tướng Thaksin về cáo buộc liên quan đến việc lưu trú tại bệnh viện trong 6 tháng thay vì phải thụ án.