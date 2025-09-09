Theo hãng tin Khaosod, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9/9 đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thi hành bản án 1 năm tù giam, liên quan đến "vụ án tầng 14".

Truyền thông địa phương cho biết, ông Thaksin xuất hiện tại tòa án cùng con gái Paetongtarn và các luật sư, đồng thời tỏ ra khá thoải mái. Tuy vậy, sau khi xem xét kỹ hồ sơ, Tòa án Tối cao kết luận rằng việc điều trị và quản lý phạm nhân đối với ông Thaksin là không đúng quy định. Phán quyết cuối cùng yêu cầu cựu Thủ tướng phải thụ án tù 1 năm, bắt đầu từ ngày 9/9/2025.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Quốc vương vì đã giảm án cho cha tôi xuống còn 1 năm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã động viên trong suốt thời gian qua. Dù phải chịu án tù, nhưng tinh thần của cha tôi vẫn rất tốt. Cá nhân tôi và Đảng Pheu Thai sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là phe đối lập, vì nhân dân và trách nhiệm giám sát chính phủ", bà Paetongtarn nói sau phiên tòa.

"Vụ án tầng 14" là cách truyền thông Thái Lan dùng để gọi vụ việc ông Thaksin nằm viện trong khu vực VIP ở tầng 14 của Bệnh viện đa khoa Cảnh sát Thái Lan suốt 6 tháng thay vì phải thi hành án trong trại giam.

Sau khi về nước vào ngày 22/8/2023, ông Thaksin bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong 3 vụ án tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, ngay sau khi bị giam giữ, ông gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển thẳng đến Bệnh viện Cảnh sát, không trở lại nhà giam kể từ đó. Không lâu sau đó, ông được Quốc vương Thái Lan ban lệnh ân xá, giảm án còn 1 năm, và được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2/2024.