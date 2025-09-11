Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TPHCM tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên là ông Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

Trong vụ án này, Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25-30/9/2025.

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận).

Ngoài cựu Tổng giám đốc SJC, còn có các bị cáo bị xét xử tội Tham ô tài sản là: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung).

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 10/2021- 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp. Bà Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo buộc khẳng định, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn TGĐ thực hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, cựu TGĐ SJC đã chỉ đạo Giám đốc SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh SJC miền Trung và Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14/6/2024- 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định, bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng; chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SJC miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung, chiếm hưởng hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền bà Hằng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng hơn 8,7 tỷ đồng.