Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cứng đầu và không đủ biết ơn đối với sự hỗ trợ của Washington trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky và ông Joe Biden khi còn là Tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA

Thông tin trên được tiết lộ qua các trích đoạn hồi ký mới của ông Joe Biden được tờ Wall Street Journal đăng tải hôm 13/11. Theo RT, trong cuốn Promise Me, America (tạm dịch: Hãy hứa với tôi, nước Mỹ), dự kiến phát hành ngày 17/11, ông Biden nhìn lại 4 năm ở Nhà Trắng và những lần tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới. Trong hồi ký, cựu Tổng thống Mỹ dành những lời lẽ khá gay gắt cho ông Zelensky.

Mặc dù thừa nhận sự nghiệp diễn xuất đã giúp ông Zelensky có sự chuẩn bị tốt cho vai trò lãnh đạo Ukraine trong thời chiến, ông Biden phàn nàn rằng nhà lãnh đạo Ukraine “đôi khi thất thường và cứng đầu trong những cuộc trao đổi riêng đồng thời không tỏ ra biết ơn như tôi mong đợi”.

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Zelensky từng là diễn viên hài, diễn viên và nhà sản xuất truyền hình. Ông trở nên nổi tiếng nhờ đóng vai chính trong loạt phim hài "Đầy tớ của nhân dân", trong đó ông vào vai một giáo viên bất ngờ trở thành Tổng thống Ukraine. Sau đó, ông thành lập một đảng chính trị mang tên bộ phim và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thực tế năm 2019.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang, ông Biden cam kết hỗ trợ Kiev “chừng nào còn cần thiết”. Chính quyền của ông đã phân bổ gần 200 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ năm 2022. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden và ông Zelensky đã gặp trực tiếp hơn 10 lần.

Mặc dù nhận được khoản hỗ trợ chưa từng có tiền lệ, ông Zelensky nhiều lần chỉ trích Mỹ vì cho rằng lượng vũ khí được cung cấp không đủ và Washington áp đặt những hạn chế đối với việc sử dụng chúng.

Theo NBC News, ông Biden từng nổi giận trong cuộc điện đàm với ông Zelensky hồi tháng 6/2022, khi nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục yêu cầu thêm viện trợ ngay sau khi Tổng thống Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD.

Dẫn lời 4 người nắm rõ nội dung cuộc trao đổi, NBC News cho biết ông Biden đã lớn tiếng nói với ông Zelensky rằng người Mỹ rất hào phóng và nhà lãnh đạo Ukraine cần thể hiện sự biết ơn nhiều hơn.