Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine sẽ khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước Nga, đồng thời chỉ trích điều mà ông mô tả là tư tưởng chủ bại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA

Hãng RT đưa tin, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các đối tác châu Âu của Ukraine đang tìm giữ vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán với Moscow. Hôm 13/11, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí thành lập một nhóm đàm phán gồm các thể chế EU và 5 quốc gia: Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/11, người đứng đầu nước Pháp viết: "Hãy nói rõ điều này: những người muốn hạn chế nguồn lực của Ukraine thực ra là muốn ép nước này chấp nhận một nền hòa bình bất công, khiến Ukraine và rộng hơn là châu Âu mãi mãi dễ bị tổn thương. Đây chính là tinh thần chủ bại. Đó là công thức dẫn đến cuộc xung đột tiếp theo. Châu Âu phải giữ đầy đủ vai trò của mình, bởi an ninh của lục địa chúng ta cũng phụ thuộc vào nền hòa bình đó".

Moscow cáo buộc các nước châu Âu tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình và cho rằng trước tiên họ cần thể hiện thiện chí.

Ông Macron nhắc lại rằng Pháp và các đối tác đang chuẩn bị thành lập "một lực lượng đa quốc gia", có thể được triển khai tới Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn đạt được. Moscow tuyên bố sẽ không chấp nhận binh sĩ phương Tây hiện diện trên lãnh thổ Ukraine và coi họ là những mục tiêu quân sự hợp pháp.

Lời kêu gọi của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh các thành viên EU chia rẽ về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev. Gần đây nhất, Ba Lan và Bulgaria đã từ chối tiếp tục cấp ngân sách cho Ukraine. Hungary, Slovakia, Bulgaria và Cộng hòa Czech đã đề nghị được miễn trừ khỏi một cơ chế tài chính đang được đề xuất nhằm bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách 70 tỷ Euro của Ukraine trong năm 2027.