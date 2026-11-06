Sau 6 vòng đấu, Đồng Nai chưa biết mùi chiến thắng, có 1 trận hòa, để thủng 11 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào, đang đứng cuối BXH V-League. Ở vòng này, Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng. Trước đối thủ không quá mạnh, đây là cơ hội tìm kiếm 3 điểm đầu tiên với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng.
Trong tình cảnh khó khăn, những ngôi sao như Công Phượng đặc biệt được kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền đạo sinh năm 1995 bị bỏ ngỏ khi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Trái ngược với Đồng Nai, Đà Nẵng đang có khởi đầu tốt. Giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đội khách hướng tới mục tiêu giành chiến thắng khi đối đầu với tân binh V-League.
* Tiếp tục cập nhật...
17h00
Danh sách thi đấu của CLB Đồng Nai:
16h40
Cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Nguyễn Việt Thắng, khi ông phải giải quyết đồng thời bài toán tinh thần lẫn chuyên môn.
16h35
Đồng Nai gặp rất nhiều vấn đề ở 6 trận vừa qua. Công Phượng và các đồng đội nhận 11 bàn thua, trong khi chưa thể có bàn thắng. Cách chơi của đội tân binh cũng đơn điệu, dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang xuống tinh thần khi chưa tìm được hướng để vượt qua cơn khủng hoảng.
16h30
Đồng Nai vẫn chưa biết thắng sau 6 vòng đấu, mới chỉ có 1 điểm và chưa có bàn thắng nào ở V-League. Khởi đầu không như ý của đội bóng tân binh khiến chiếc ghế của HLV Nguyễn Việt Thắng trở nên rất "nóng".