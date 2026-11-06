Sau 6 vòng đấu, Đồng Nai chưa biết mùi chiến thắng, có 1 trận hòa, để thủng 11 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào, đang đứng cuối BXH V-League. Ở vòng này, Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng. Trước đối thủ không quá mạnh, đây là cơ hội tìm kiếm 3 điểm đầu tiên với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trong tình cảnh khó khăn, những ngôi sao như Công Phượng đặc biệt được kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền đạo sinh năm 1995 bị bỏ ngỏ khi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trái ngược với Đồng Nai, Đà Nẵng đang có khởi đầu tốt. Giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Đội khách hướng tới mục tiêu giành chiến thắng khi đối đầu với tân binh V-League.

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