Cơ quan điều tra (CQĐT) của VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong số các bị can, ông Bùi Thế Hùng (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Văn Hùng (cựu Viện trưởng) bị đề nghị truy tố 2 tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến 4/2024, CQĐT các địa phương đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà (Viện pháp y Biên Hòa) là 2.752 vụ án; đã quyết toán tổng số tiền bồi dưỡng giám định viên và giúp việc giám định là hơn 16 tỷ đồng.

Trong đó, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa giám định mỗi đơn vị nhận hơn 4,1 tỷ đồng; Hai cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng nhận hơn 8,3 tỷ đồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Ảnh: VPYTT

Theo CQĐT, ông Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng vào các thời điểm đương chức đã lợi dụng chức vụ Viện trưởng chỉ đạo Lê Thị Hà Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng Giám định viên.

Lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt tiền tỷ của bệnh viện

Theo lời khai của ông Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng, tiền này để chi đối ngoại và các công việc của cơ quan. Bà Nghĩa là người trực tiếp cắt lại 50% tiền giúp việc giám định, 10% tiền bồi dưỡng Giám định viên và quản lý chi tiêu theo chỉ đạo của hai ông Hùng.

Khi phát tiền, bà Nghĩa không lập bảng thống kê tổng số tiền Giám định viên và người giúp việc giám định được nhận trong tháng, nên khi ký nhận các bảng kê do bà Nghĩa đưa, các Giám định viên và giúp việc không biết cụ thể số tiền được hưởng.

Sau khi sự việc bị CQĐT phát hiện và khởi tố, bà Nghĩa xuống họp giao ban với Khoa giám định và yêu cầu các nhân viên ký vào biên bản họp thống nhất việc cắt lại tiền bồi dưỡng giám định cho Viện trưởng sử dụng vào hoạt động chung, nhưng không được nhân viên đồng ý.

Kết luận điều tra chỉ ra rằng, đối với số tiền bồi dưỡng giúp việc giám định, bà Nghĩa trực tiếp nhận tiền từ Phòng Tài chính kế toán, sau đó xin ý kiến của ông Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng và giữ lại 50% đưa lại cho 2 cựu viện trưởng.

Đến khi Phòng Tài chính kế toán thực hiện việc phát tiền bồi dưỡng giúp việc giám định qua tài khoản của Lâm Thị Ánh Hồng, Đỗ Hồng Việt, Đinh Nguyễn Hoàng Sơn (là những người có quyết định giúp việc giám định) thì sau khi nhận tiền, những người này chuyển khoản hết số tiền được nhận cho bà Nghĩa để cắt lại 50% cho Viện trưởng.

Số tiền còn lại sau khi đã chi cho 2 cựu Viện trưởng, bà Nghĩa chia đều cho Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa giám định để chia cho các nhân viên.

Đối với số tiền bồi dưỡng Giám định viên, hai ông Hùng đều chỉ đạo bà Nghĩa giữ lại 10% để đưa lại cho mình chi tiêu cá nhân.

Giai đoạn ông Bùi Thế Hùng làm Viện trưởng (từ năm 2016-4/2022), do ông này chỉ đạo bà Nghĩa làm và không công khai nên tất cả các Giám định viên (kể cả ông Lê Văn Hùng) đều không biết việc bị bà Nghĩa cắt lại 10% và vẫn ký xác nhận đã nhận đủ số tiền vào bảng thống kê tiền bồi dưỡng giám định hàng tháng.

Đến tháng 5/2022, khi ông Lê Văn Hùng ngồi vào ghế Viện trưởng thì được bà Nghĩa báo cáo về việc cắt lại 10% tiền bồi dưỡng Giám định viên.

Lúc đó, ông Lê Văn Hùng đồng ý và yêu cầu bà Nghĩa tiếp tục thực hiện. Đến tháng 5/2023, khi Phòng Tài chính kế toán thanh toán tiền bồi dưỡng Giám định viên bằng hình thức chuyển tiền vào thẳng tài khoản của từng Giám định viên, ông Lê Văn Hùng đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến. Trong đó, mỗi giám định viên sau khi nhận tiền bồi dưỡng phải nộp lại 10% số tiền được nhận cho bà Nghĩa để làm quỹ cho Viện trưởng phục vụ công tác đối ngoại. Các Giám định viên đồng ý với điều kiện, số tiền giữ lại phải được sử dụng đúng mục đích.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền mà ông Bùi Thế Hùng chiếm đoạt từ tháng 1/2016 - 4/2022 là hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó, từ tháng 5/2022 - 4/2024, ông Lê Văn Hùng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.