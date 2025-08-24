Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Sau đó, VKSND Tối cao có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung. Trong đó, yêu cầu CQĐT rà soát, thu thập bổ sung tài liệu về việc xử lý của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với các trường hợp đình chỉ điều tra, không xử lý hình sự, áp dụng tình tiết giảm nhẹ hoặc trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh vào thời gian chấp hành án.

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho rằng, lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Viện pháp y Biên Hòa) để làm kết luận giám định pháp y về tâm thần sai sự thật.

Theo CQĐT, các bị can đã có sự bàn bạc, thống nhất nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Ảnh: VPYTT

Chi tiền để được xác nhận tâm thần

Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, Tiêu Duy Dũng (SN 1983, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai) từng bị khởi tố về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Căn cứ yêu cầu của người thân Dũng và hồ sơ bệnh án của bị can, tháng 3/2020, Công an tỉnh Gia Lai (cũ) ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Dũng tại Viện Pháp y Biên Hòa.

Tháng 4/2020, Viện Pháp y Biên Hòa quyết định phân công ông Bùi Thế Hùng (khi đó là Viện trưởng) chủ trì; Nguyễn Thành Quang (cựu Trưởng khoa) làm thư ký cùng 3 giám định viên khác, trong đó có Lê Văn Hùng tiến hành giám định.

Ông Lê Văn Hùng đã nhận 30 triệu đồng của người tự xưng là vợ của Dũng để giúp đối tượng có kết luận giám định tâm thần ở mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi nhận tiền, Lê Văn Hùng chia cho các bác sĩ, giám định viên hội đồng giám định mỗi người 3-10 triệu đồng, trong đó đưa ông Bùi Thế Hùng 10 triệu đồng. Và kết luận giám định pháp y về tâm thần của Viện pháp y Biên Hòa khẳng định: "Tại thời điểm gây án, Dũng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Với kết luận giám định như trên, tại bán án phúc thẩm ngày 30/6/2025 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Dũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tháng 7/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có công ăn gửi Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, VKSND Tối cao đề nghị xem xét lại tình tiết giảm nhẹ đã áp dụng đối với Tiêu Duy Dũng.

Một vụ việc khác được CQĐT nhắc đến trong bản kết luận điều tra bổ sung. Theo đó, tháng 8/2028, Tống Thị Bạch Lan (SN 1974, trú TP HCM) bị xét xử và nhận án 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tháng 6/2019, TAND Cấp cao tại TPHCM trưng cầu giám định tâm thần đối với Lan tại Viện Pháp y Biên Hòa. Sau đó Viện Pháp y Biên Hòa phân công ông Bùi Thế Hùng (chủ trì), Lê Văn Hùng (thư ký) cùng 3 giám định viên thực hiện giám định.

Trong thời gian Lan nhập Viện Pháp y, Tống Mỹ Hằng (em họ của Lan) đã cùng mẹ của Lan là bà Tống Thị Phước đến thăm Lan. Bà Phước nhờ Hằng đưa cho giám định viên Nguyễn Thành Quang 20 triệu đồng để nhờ giám định cho Lan theo hướng có lợi khi Lan bị đưa ra xét xử.

Khi cầm phong bì 20 triệu đồng, Quang hỏi Hằng án Lan bao nhiêu năm? Hằng đáp 15 năm. Lúc đó Quang nói: “Được rồi, đi ra đi”. Sau khi nhận tiền, Quang đưa cho các bác sĩ, giám định viên hội đồng giám định mỗi người từ 3-5 triệu đồng.

Sau đó, tại bản giám định pháp y về tâm thần ngày 22/7/2020, Tống Thị Bạch Lan được xác định: “Tại thời điểm gây án bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; Hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Theo lời khai của Tống Thị Bạch Lan, chị ta không biết bản thân có bị tâm thần hay không, cũng không nhờ ai giúp đỡ trong quá trình giám định và không biết gia đình có nhờ bác sĩ giúp đỡ kết luận giám định cho mình hay không.

CQĐT xác định, bà Phước có dấu hiệu của hành vi đưa hối lộ với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên bà Phước đã chết năm 2023 nên CQĐT không đặt ra yêu cầu xử lý.