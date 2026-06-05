Tại toạ đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 5/6, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, việc chuyển sang xăng sinh học xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược như giảm phát thải khí nhà kính, tạo đầu ra ổn định cho nông sản... Bên cạnh đó, yếu tố an ninh năng lượng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy triển khai E10.

Hiện khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế.

Liên quan đến lo ngại xăng E10 ảnh hưởng đến động cơ, ông Đào Duy Anh cho biết, Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy. Theo đó, phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10.

Thông tư 50 về kinh doanh xăng E10 có hiệu lực từ ngày 1/6/2026. Trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng.

“Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng xe gặp sự cố sau khi đổ xăng E10, chúng tôi đề nghị cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu”, ông nói.

Xăng E10 được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6. Ảnh: Thạch Thảo

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô (Đại học Bách khoa Hà Nội), vấn đề đáng chú ý nhất của xăng E10 là tính tẩy cặn. Với các dòng xe đã lăn bánh từ 5-10 năm, hệ thống nhiên liệu và bình xăng luôn tích tụ một lớp cặn bẩn. Khi sử dụng xăng E10, ethanol sẽ làm tan lớp cặn này, đẩy chúng đi lên đường ống và gây ra các lỗi vận hành.

Ông nhấn mạnh, bản chất ethanol không gây lỗi, mà nó đóng vai trò như một liều thuốc thử đối với hệ thống nhiên liệu. Nó khiến những lỗi tiềm ẩn vốn dĩ vài năm nữa mới bộc phát thì nay xảy ra sớm hơn.

Với nồng độ ethanol cao hơn xăng E5 trước đây, tốc độ tẩy cặn của xăng E10 sẽ diễn ra nhanh và mạnh hơn. Theo đó, chủ xe nên chủ động đi kiểm tra bộ lọc xăng. Nếu thấy đen và cáu bẩn thì cần có biện pháp súc rửa, bảo dưỡng kịp thời.

Còn những chiếc xe đời cũ có tuổi đời 15-20 năm, hệ thống nhiên liệu chưa được thiết kế để thích nghi với xăng E10. Ông Phúc khuyến nghị nhóm phương tiện này bắt buộc phải được đưa đến các trạm dịch vụ để kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng quan điểm, ông Đào Duy Anh nhấn mạnh rằng xăng E10 có tính hòa tan rất tốt. Khi được bơm vào, nó sẽ đánh bay lớp cặn bẩn tích tụ nhiều năm trong bình chứa và hệ thống dẫn nhiên liệu. Chính những cặn bẩn bị bong ra này lại đi lên đường ống, làm tắc nghẽn kim phun, dẫn đến lượng nhiên liệu cấp vào động cơ bị suy giảm.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương đã khuyến cáo người dùng sở hữu xe cũ hoặc xe lâu không vận hành cần chủ động kiểm tra và thau rửa bình xăng, đường ống dẫn trước khi chuyển sang xăng E10. Bộ cũng công khai bộ 85 câu hỏi đáp, đồng thời phát hành cẩm nang, tờ rơi, poster hướng dẫn chi tiết tại các cây xăng.

Theo ông, nhiều người tiêu dùng đang mang tâm lý hoang mang, bị "cuốn theo" xu hướng xăng E10 và cho rằng đây sẽ là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả phương tiện đều bắt buộc sử dụng nhiên liệu mới.

Về các dòng xe đời cũ, động cơ vẫn hoạt động rất ổn định với xăng RON92. Theo đó, thị trường vẫn duy trì phân phối xăng E5 RON92 để phục vụ nhóm xe này.

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án đề xuất giảm thuế, phí đối với nhiên liệu, đồng thời nghiên cứu cơ cấu lại giá thành trong một lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.