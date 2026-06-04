Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay (4/6); đồng thời, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu mức 500 đồng/lít với xăng sinh học, 300 đồng/lít/kg với dầu diesel và dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Cũng trong chiều nay, sau khi liên Bộ có quyết định điều hành giá xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6, các loại xăng khoáng RON95, RON97 đã dừng lưu hành.

Trong thông cáo phát đi chiều 4/6, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố như: diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn; cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những yếu tố trên khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động khá mạnh. Tuy nhiên, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 28/5 và kỳ điều hành 4/6 ghi nhận xu hướng giảm.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 116,768 USD/thùng, giảm 7,49%; dầu diesel 0,05S ở mức 141,89 USD/thùng, giảm 3,28%; dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 640,023 USD/tấn, giảm 2,32% so với kỳ điều hành trước.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, ở kỳ điều hành ngày 4/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Cùng với đó, liên bộ cũng trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh giá xăng E10. Ảnh: Thạch Thảo

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).