Ngày 30/1, Công an phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) thông tin, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Đình Thắng (SN 2003, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Đình Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, ngày 12/4/2025, tại khu vực ký túc xá Trường Đại học Hà Hoa Tiên (phường Hà Nam), Thắng cùng một số đối tượng khác đã dùng tay, chân đánh, gây thương tích cho em L.N.B. (SN 2009, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả giám định thương tích xác định, em B. bị tổn hại sức khỏe 16%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Đình Thắng về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Trần Đình Thắng.

Hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.