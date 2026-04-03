Ngày 3/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác minh và xử lý vụ tai nạn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội xảy ra vào trưa 27/3 tại Km20+200 Quốc lộ 51 (khu vực ngã tư Lộc An, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, xe máy BKS 60G1-308.XX do anh L.K.Đ. (SN 1995, ngụ xã Long Thành) điều khiển chở theo vợ và con nhỏ khi đi qua ngã tư đã bất ngờ gặp ô tô khách 72B-032.XX do ông L.V.X. (SN 1957, trú xã Châu Đức, TPHCM) điều khiển đang chuyển hướng.

Trong quá trình né tránh, xe máy tự va vào dải phân cách, không xảy ra va chạm trực tiếp với ô tô. Hậu quả, anh Đ. và vợ bị xây xát nhẹ, cháu bé an toàn, phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Sau sự việc, tài xế ô tô khách không bỏ đi như mạng xã hội phản ánh mà tấp xe vào lề đường, đưa các nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ 7 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.X. về hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, tài xế bị phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng.