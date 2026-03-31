Sáng 31/3, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhằm giải quyết triệt để những nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường phát sinh từ các dự án xây dựng, đơn vị đã chỉ đạo các đội địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tại địa bàn do Đội CSGT đường bộ số 6 quản lý, các đơn vị đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm và khẩn cấp của thành phố như: hồ điều hòa Thụy Phương 2, cải tạo tuyến kênh Thụy Phương (phường Đông Ngạc), hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm), hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ).

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết đặc thù các dự án này là quy mô lớn, thi công khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất đá, phế thải xây dựng cao, hoạt động liên tục ngày đêm.

Các tuyến vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Võ Chí Công… nên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phối hợp với công an cơ sở và các lực lượng liên quan chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, xác định rõ những tồn tại, bất cập tại từng công trình có ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

“Đơn vị đã tổ chức làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công, vận tải. Thông qua việc trình chiếu clip do cán bộ, chiến sĩ ghi hình, đơn vị chỉ rõ vi phạm của từng công trình, yêu cầu có giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.

Sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 6 còn triển khai dán pano hướng dẫn các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ra vào công trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.