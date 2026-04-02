Ngày 2/4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, vào tối 1/4, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe tải BKS 60H-154.xx do tài xế Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển dừng trên một phần làn đường xe chạy.

Xe tải tại thời điểm phát hiện dừng, đỗ trên một phần làn đường xe chạy của cao tốc nhưng không đặt cảnh báo. Ảnh: Đội CSGT số 6

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo quy định, với khoảng cách tối thiểu 150m trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên một phần làn đường xe chạy của cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn do các phương tiện phía sau không kịp xử lý tình huống.

Với lỗi vi phạm này, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.