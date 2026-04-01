Nhằm kiểm soát chặt hoạt động vận tải tại các công trình xây dựng, hạn chế tình trạng xe tải làm rơi vãi bùn đất ra đường, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí các tổ công tác trực 24/24h ngay tại cửa công trình.

Ghi nhận tại nút giao Tố Hữu – Trung Thư (phường Đại Mỗ, Hà Nội), tổ công tác ứng trực ngay trước cổng công trình khẩn cấp thuộc Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2).

Theo ghi nhận, mỗi tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 và Công an phường sở tại. Khi phương tiện rời khỏi công trình, nếu có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng hoặc làm rơi vãi vật liệu ra đường, lực lượng chức năng sẽ dừng xe kiểm tra.

Tài xế phải xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ kích thước thùng xe, hệ thống bạt che chắn nhằm bảo đảm không để vật liệu rơi vãi ra đường.



Trường hợp phát hiện vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản xử phạt, đồng thời buộc phương tiện quay trở lại công trình để khắc phục.

Điển hình, tài xế N.M.Q. (SN 1985, quê Khánh Hòa) điều khiển ô tô tải BKS 18H-018.XX bị tổ CSGT phát hiện cơi nới thành thùng. Ngoài việc bị lập biên bản xử phạt, tài xế và chủ phương tiện còn buộc phải cắt bỏ phần thùng cơi nới ngay tại chỗ.

Tài xế N.M.Q. cho biết do muốn tăng thu nhập nên đã hàn thêm một số thanh thép để cơi nới thùng xe, tăng khả năng chở hàng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra ngay tại cổng công trình, anh đã tự nguyện tháo bỏ phần vi phạm.

Bên cạnh xử lý, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết do tính chất khẩn cấp của công trình, các phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động suốt ngày đêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện, lái xe cố tình vi phạm để tăng lợi nhuận, nên đơn vị đã bố trí các tổ công tác giám sát chặt, ngăn chặn ngay từ cổng công trình.

“Chúng tôi xử lý phương tiện vi phạm với phương châm ‘không có ngoại lệ, không có vùng cấm’. Mục tiêu là giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm việc đi lại an toàn, thông suốt cho người dân”, Trung tá Vương Đăng Cường khẳng định.

Thống kê của Đội CSGT đường bộ số 7, từ ngày 15/2 đến 30/3, đơn vị đã xử lý 117 trường hợp ô tô tải vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, có 59 trường hợp chở quá tải, 31 trường hợp làm rơi vãi bùn đất ra đường, 21 xe chạy sai giờ và 6 trường hợp cơi nới thành thùng.