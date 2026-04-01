Ngày 1/4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử lý một nữ tài xế ô tô vi phạm tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ô tô do nữ tài xế điều khiển chạy với tốc độ 106km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Đội CSGT số 6.

Tối 31/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ô tô BKS 62A-244.xx do bà N.N.B.C. (42 tuổi, trú Lâm Đồng) điều khiển chạy với tốc độ 106km/h, vượt mức tối đa 90km/h cho phép.

Làm việc với lực lượng chức năng, nữ tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

CSGT tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định. Ảnh: Đội CSGT số 6

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế 7,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là ông Đ.H.X. cũng bị xử phạt 17 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông (chủ xe không giao đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện cho người điều khiển). Tổng mức phạt đối với cả tài xế và chủ xe là 24,5 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, vi phạm tốc độ kèm theo việc không đảm bảo điều kiện phương tiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc. Thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, không có ngoại lệ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.