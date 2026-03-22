Cụ thể, đợt thi Đánh giá năng lực 602 diễn ra tại 13 điểm thi ở các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, số thí sinh dự thi là 10.122 trên tổng số 10.220 em đăng ký (tỷ lệ dự thi đạt 99,04%).

Viện Đào tạo số và Khảo thí cho biết, trong ngày thi đầu tiên của đợt này, đã có thí sinh đạt 129 điểm (tổ hợp Q21). Trước đó, ở đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026, thí sinh đạt điểm cao nhất là 127 điểm (tổ hợp Q01).

Ngày thi đầu tiên của đợt 2 có 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Như vậy, đến nay, đã có tổng 3 trường hợp vi phạm quy chế trong kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Hôm nay 22/3, ngày thi thứ hai của đợt thi 602 sẽ diễn ra.

Thí sinh dự thi đợt thi Đánh giá năng lực thứ 2 năm 2026 (đợt 602) của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Hiện nay, hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội trong xét tuyển đầu vào, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và đánh giá toàn diện năng lực người học.

Năm 2026, 6 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Bài thi Đánh giá năng lực HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học & Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và nhận Phiếu báo điểm bản số qua tài khoản thí sinh sau 2 tuần kể từ thời điểm đợt thi kết thúc. Phiếu báo điểm bản giấy được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HSA trong vòng 3 tuần sau khi kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh đăng ký nhận bản giấy).