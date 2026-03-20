Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho hay, năm 2026, các trường quân đội sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm:

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng.

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh có điểm các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường.

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thí sinh có thể tham gia xét tuyển theo tất cả các phương thức của trường.

Đăng ký xét tuyển

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường quân đội ngay khi làm hồ sơ tuyển sinh. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại có thể đăng ký vào trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự các trường quân đội.

Các trường quân đội chỉ xét tuyển vào ĐH, CĐ quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thanh Hùng

Thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong nhóm trường như sau:

- Đại học quân sự:

+ Nhóm 1 - Gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ đào tạo Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

+ Nhóm 2 - Gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

- Cao đẳng quân sự: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các trường: Sĩ quan Không quân, CĐ Kỹ thuật Phòng không - Không quân, CĐ Kỹ thuật Hải quân, CĐ Kỹ thuật Thông tin, CĐ Công nghiệp Quốc phòng; riêng Trường CĐ Kỹ thuật Mật mã có quy định riêng (công bố trong tháng 4/2026).

Thời gian và cách thức điều chỉnh nguyện vọng thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng ban hành năm 2026.

Năm 2026, các trường quân đội sử dụng các tổ hợp xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C02 (Ngữ văn, Toán, Hóa học), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh); D02 (Ngữ văn, Toán, tiếng Nga); D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh) và tổ hợp xét tuyển AOT (Toán, Vật lý, Tin học). Thí sinh cần lưu ý nắm thông tin chi tiết về tổ hợp xét tuyển của từng trường.