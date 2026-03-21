Năm 2026 là năm đầu tiên Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng các trường quân đội (QDA). Đây là một trong 4 phương thức xét tuyển vào các trường quân đội năm 2026.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, cho hay bài thi Đánh giá năng lực QDA gồm 3 phần:

- Phần 1 (bắt buộc): Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng

Phần này có 50 câu hỏi Toán học và Xử lý số liệu (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), trong đó có 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất và 15 câu hỏi điền đáp án. Thí sinh làm bài trong 80 phút, được chấm thang điểm 50.

Nội dung thi gồm Số học và Đại số, một số yếu tố giải tích, hình học phẳng và hình học không gian, đo lường, thống kê và xác suất, tổng hợp và tư duy toán học.

- Phần 2 (bắt buộc): Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính.

Phần này gồm 50 câu hỏi Văn học - Ngôn ngữ ở dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó 25 câu hỏi đơn và 5 chùm gồm 1 ngữ cảnh kèm 5 câu hỏi. Thí sinh làm bài trong thời gian 55 phút, được chấm thang điểm 50.

Ngữ liệu được hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, văn học, ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật.

- Phần 3: Tự chọn Khoa học hoặc Tiếng Anh.

+ Phần khoa học: Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp: Vật lý - Hóa học; Hóa học - Sinh học; Vật lý - Sinh học; Lịch sử - Địa lý. Tổng số câu hỏi là 50, làm bài trong 60 phút, thang điểm 50.

Mỗi môn trong tổ hợp có 25 câu hỏi, gồm các câu hỏi đơn và 1-3 chùm câu hỏi.

+ Phần Tiếng Anh: Gồm 50 câu hỏi (chưa gồm 1 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm), làm bài trong 60 phút, thang điểm 50.

Nội dung thi gồm các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu văn bản, suy luận và giải quyết tình huống.

Cách làm bài thi trên máy tính

Thí sinh làm bài thi QDA trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn.

Thí sinh được phát một phiếu tài khoản đăng nhập dùng một lần. Tài khoản chỉ hoạt động trên một máy tính tại một thời điểm. Sau khi đăng nhập, thí sinh lựa chọn các phần thi. Sau 45 giây, nếu thí sinh chưa chọn phần thi thứ ba, hệ thống thi sẽ tự động chọn ngẫu nhiên phần thi lựa chọn.

Sau khi lựa chọn phần thi tự chọn, hệ thống tổ chức thi sẽ sinh đề thi từ dữ liệu ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa theo ma trận. Thí sinh làm bài lần lượt từ Phần 1, Phần 2 (bắt buộc), sau đó đến Phần 3 (lựa chọn).

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực QDA năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp vào ô tròn; hệ thống sẽ tự động ghi nhận và tô đen lựa chọn. Với câu hỏi điền, nhập đáp án theo hướng dẫn. Thí sinh chỉ được sửa câu trả lời trong cùng một phần.

Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm. Kết quả hiển thị ngay sau khi thí sinh nộp bài hoặc hết thời gian làm bài. Điểm được tính theo số câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 1 điểm; câu sai hoặc không trả lời không tính điểm). Tổng điểm là cộng điểm của ba phần thi (mỗi phần tối đa 50 điểm), gồm: Tư duy định lượng, Tư duy định tính và Khoa học hoặc Ngoại ngữ; tổng điểm tối đa 150.

Kết quả kỳ thi QDA năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng để xét tuyển trong tuyển sinh năm 2026.

Điểm bài thi QDA được quy đổi về thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Tâm, năm 2026, Ban Tuyển sinh quân sự chỉ tổ chức 1 đợt thi Đánh giá năng lực vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ban Tuyển sinh sẽ thông báo lịch thi trước thời gian đăng ký dự thi tối thiểu 1 tháng.

Thí sinh đăng ký dự Đánh giá năng lực QDA trên website của Bộ Quốc phòng, dự kiến từ ngày 20/4 đến hết 10/5. Sau khi có kết quả sơ tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự sẽ công bố thời gian đăng ký chính thức và hướng dẫn cách thực hiện cụ thể.