Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến.

Cụ thể, trong số 375 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, đoàn ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, có 192 vụ việc đã được xem xét, xử lý, giải quyết (đạt 51,2%); có 183 vụ việc đang tiếp tục được xem xét xử lý, giải quyết.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy. Ảnh: Phạm Thắng

Về kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, ông Dương Quốc Huy cho biết thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện và thành lập tổ công tác của Thủ tướng để chỉ đạo giải quyết 226 vụ tại 53 địa phương.

Đến nay, 203 vụ đã cơ bản được giải quyết xong, đạt 89,9%. Theo ông Huy, 203 vụ việc này công dân rút đơn, không khiếu kiện và địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.

Với 23 vụ việc còn lại, có 7 vụ công dân đã, đang khởi kiện ra tòa án; 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công nêu rõ báo cáo của Chính phủ đã phản ánh cơ bản đầy đủ kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 của các cơ quan hành chính Nhà nước và của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo của Chính phủ cũng cập nhật khá đầy đủ việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát có liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn TP Hà Nội theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tuy nhiên, ông Hoàng Anh Công cho biết báo cáo của Chính phủ chưa bảo đảm về thời điểm lấy số liệu, chưa đầy đủ số liệu của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành. Báo cáo cần được Chính phủ rà soát, giải trình, cung cấp thông tin để bảo đảm sự chính xác, khách quan...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính đều giảm cả 3 tiêu chí: số lượt người giảm, số đơn/thư giảm, số vụ việc giảm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trong bối cảnh đất nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thì công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là sự nỗ lực, cố gắng từ sự chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý cần phân tích cụ thể hơn kết quả giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp nói trên.

Ông Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các quy định của Hiến pháp và pháp luật về lĩnh vực này.

Các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc và nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực. Thanh tra Chính phủ chủ trì, tham mưu phối hợp, rà soát sửa đổi các luật có liên quan đến tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.