Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 124 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ sẽ tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác dân tộc và tôn giáo nhằm nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy định, chính sách mới. Một số nội dung đáng chú ý gồm: sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nghị định về công tác dân tộc, tôn giáo; nghị định về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghị định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; các văn bản liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi…

Cùng với đó, Bộ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các chính sách liên quan, nhất là trong công tác xây dựng thể chế, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào tôn giáo.

Riêng với Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ với một số nội dung đã được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh; tiếp tục kiểm tra, giám sát, tham mưu xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri, người dân.

Đồng thời, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương trong việc nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đồng bào tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn tâm linh hoặc lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi.

Bộ sẽ thường xuyên gặp gỡ các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách và giáo dục tín đồ chấp hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời sử dụng kết quả điều tra thực trạng về kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số, phục vụ hiệu quả việc xây dựng các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.