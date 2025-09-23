Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 23/9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh cho biết, trong 5 năm qua (2021-2025), toàn ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Theo đó, tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được triển khai có hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 77,73%, vượt 11,48% so với mục tiêu của quốc gia đến năm 2030.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 97%, số lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia luôn giữ vị trí top đầu của cả nước (đạt 384 giải).

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cũng nhìn nhận, giai đoạn vừa qua, chất lượng, hiệu quả GD&ĐT mặc dù đã được nâng cao nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chương trình giáo dục nhà trường, phương pháp giáo dục, việc đánh giá kết quả học tập đổi mới chưa nhiều, hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên còn chậm đổi mới; cơ sở vật chất, phòng học ở nhiều trường học còn thiếu, nhất là đối với các cơ sở giáo dục mầm non, một số công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư xây dựng mới.

“Đặc biệt, chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, miền; các điều kiện đảm bảo cho phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mới đáp ứng ở mức độ tối thiểu”, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Có chính sách thu hút, đãi ngộ, khuyến khích giáo viên giỏi về vùng sâu, vùng xa

Ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đạt 38%; tỷ lệ đi học đúng tuổi ở tiểu học và trung học cơ sở là 99,5%; tiếp tục duy trì và nâng cao số lượng và chất lượng giải học sinh dự thi học sinh giỏi và học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

Đồng thời, ngành sẽ đa dạng hóa nội dung giáo dục nghề nghiệp theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; khai thác có hiệu quả thế mạnh của tỉnh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn thứ 3 trong toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo.

Trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên khai giảng năm học 2025-2026

Để đạt các mục tiêu đó, ngành GD&ĐT tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Đối với giáo dục dân tộc, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với phát triển đô thị, nông thôn mới; trong đó ưu tiên đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú; có chính sách thu hút, đãi ngộ, khuyến khích giáo viên giỏi, đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời tiếp tục chú trọng phát triển giáo dục ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu đạt tỷ lệ 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú theo hướng hiện đại.

“Trong dự toán ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo đạt mức tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW”, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên khẳng định.