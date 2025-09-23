Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 1

Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 443 đại biểu, trong đó có 196 đại biểu người dân tộc thiểu số, đại diện cho hơn 140 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đai hội dịp để Đảng bộ tỉnh nhìn lại những thành tựu nổi bật giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp chiến lược nhằm đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Theo thông tin từ Đại hội, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 661.063 người dân tộc thiểu số (chiếm 36,79%). Tỉnh có 24 tổ chức tôn giáo trực thuộc, hơn 2.100 chức sắc, nhà tu hành, 250 cơ sở tôn giáo và gần 200.000 tín đồ.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: từ năm 2021-2025 theo quyết định số 1719 (Chương trình MTQG 1719).

Sau 5 năm, Chương trình MTQG 1719 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư, xây dựng 1.380 công trình hạ tầng thiết; duy tu, bảo dưỡng 637 công trình đã được đầu tư từ những năm trước.

Vốn Chương trình đã đầu tư, xây dựng 44 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, có học sinh bán trú và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập trực tuyến cho 93 trường.

Về hạ tầng thiết yếu, 98 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được xây dựng, mang lại lợi ích cho 8.649 hộ dân. Đồng thời, 10 dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập trung và 125 điểm ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Chương trình MTQG 1719 đã trợ lực cho nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời giúp nhiều hộ đồng bào tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định và vươn lên trong phát triển kinh tế.

Một dấu ấn nổi bật của tỉnh Thái Nguyên là triển khai Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 11.042 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2025, với quyết tâm cao, chương trình đã hoàn thành vượt tiến độ.

Tuy nhiên, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao và nguy cơ tái nghèo luôn hiện hữu. Cơ sở hạ tầng tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, đặc biệt là trường học và cơ sở y tế.

Để phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào tôn giáo, trong 5 năm tới, Thái Nguyên xác định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy và chính quyền.

Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG), ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, điện và nước sinh hoạt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đồng thời, tỉnh chú trọng giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào. Các chính sách về giáo dục, y tế và văn hóa cũng sẽ được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo có năng lực, tâm huyết, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng để tăng cường sự gắn kết và phát triển bền vững.