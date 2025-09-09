Ngày 9/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt dự toán và bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN cho UBND các xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, 89 xã, phường thuộc danh sách do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp (tại Công văn số 973) sẽ được hỗ trợ thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN với mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/đơn vị.

Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng, từ nguồn chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể chưa phân bổ trong dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2025.

Đà Nẵng nâng cấp hạ tầng mạng LAN cho các xã, phường. Ảnh: H.G

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường và phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII để phản ánh số kinh phí bổ sung vào nguồn chi nói trên.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, bảo đảm hệ thống sau khi cải tạo, nâng cấp phải vận hành thông suốt, hiệu quả.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát hiện trạng hệ thống mạng LAN tại cơ quan, đơn vị mình để quyết định phương án cải tạo phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm hiệu quả. Kinh phí bổ sung nếu không sử dụng hết phải nộp trả ngân sách, không được dùng cho nội dung khác...

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện nhiều xã miền núi trên địa bàn còn thiếu hạ tầng điện, thường xuyên mất điện trong mùa mưa bão, giao thông đi lại khó khăn; hạ tầng mạng nội bộ và đường truyền internet chưa ổn định, gây gián đoạn trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng LAN dự kiến sẽ được triển khai ngay trong năm 2025, nhằm đảm bảo nguồn điện liên tục, hạ tầng mạng thông suốt cho chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.