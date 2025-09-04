Là sân chơi giáo dục – công nghệ được STEAM for Vietnam chủ trì, phối hợp cùng nhiều đơn vị trong và ngoài nước tổ chức thường niên từ năm 2020, STEAMese Festival đến nay đã kết nối hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước, góp phần mang công nghệ và tri thức hiện đại đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Kế hoạch tổ chức STEAMese Festival 2025 vừa được Ban tổ chức công bố. Theo đó, vào ngày 19/10, tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam sẽ tổ chức một Festival AI quy mô quốc gia, với sự đồng hành của Đại học Bách khoa Hà Nội, UNICEF Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ và STEAM for Vietnam.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề “AI for All”, Ban tổ chức sự kiện STEAMese Festival 2025 cho biết, trên toàn cầu, trí tuệ nhân tạo - AI không chỉ là công nghệ mà đang trở thành “hạ tầng tri thức” mới của giáo dục. Nhiều quốc gia đã coi AI Literacy - Năng lực hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, như một kỹ năng nền tảng, sánh ngang với đọc, viết và tính toán.

Việt Nam cũng đang bắt nhịp xu thế này, khi công nghệ AI dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành công cụ hỗ trợ học tập cá nhân hóa, giúp giáo viên xây dựng lớp học thông minh và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng. Vì thế, việc tổ chức một Festival AI chuyên biệt cho giáo dục không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn khẳng định cam kết chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân số Việt Nam.

Mở cửa miễn phí cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trên toàn quốc, STEAMese Festival 2025 mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp bước vào kỷ nguyên AI, đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức trong và ngoài nước trong việc thúc đẩy đổi mới giáo dục. Quan trọng hơn, sự kiện mang đến lợi ích thiết thực cho học sinh và giáo viên khi được trải nghiệm cùng AI, bổ sung kỹ năng thực tế và định hình hành trang công dân số năng động, tự tin hội nhập.

Sự kiện STEAMese Festival là cầu nối và nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đam mê công nghệ.

Cũng theo Ban tổ chức, Festival năm nay sẽ được mở rộng cả quy mô lẫn nội dung. Một trong những tâm điểm của sự kiện là AI Summit – Diễn đàn quy mô quốc gia lần đầu được tổ chức, nơi các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ gặp gỡ để bàn về vai trò của AI trong giáo dục.

Trong khuôn khổ sự kiện, các cuộc thi như “Youth AI Hackathon” và “AI for SuperTeacher” sẽ khuyến khích học sinh, giáo viên đưa ra sáng kiến ứng dụng AI nhằm giải quyết những thách thức của cộng đồng. Cùng với đó, giải thưởng AI Awards sẽ tôn vinh những gương mặt tiên phong trong việc vận dụng AI sáng tạo vào giảng dạy và học tập.

Không khí sôi động của Festival sẽ không chỉ đến từ những hoạt động công nghệ hiện đại, mà còn từ tinh thần giáo dục trải nghiệm được thổi bùng trong từng không gian. Toàn bộ khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ biến thành một “phòng thí nghiệm mở”, nơi học sinh trực tiếp chế tạo và điều khiển robot, khám phá bản thân qua workshop định hướng GenAI, hay để lại dấu ấn cho tương lai với Time Capsule và AI Avatar Studio. Ở đó, STEAM không còn là khái niệm xa vời trên sách vở, mà trở thành trò chơi sáng tạo, trải nghiệm tương tác đầy hứng khởi, nơi nhiều bạn trẻ lần đầu chạm vào công nghệ đã bất ngờ nhận ra niềm say mê mới.