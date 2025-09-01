Viettel đóng góp vào lễ diễu binh 2 tổ hợp tên lửa, 2 chủng loại máy bay không người lái (UAV) và các tổ hợp radar, xe tác chiến điện tử, máy thông tin liên lạc do Tập đoàn Viettel hoàn toàn tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.

Ngày 2/9, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Viettel lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Ba Đình.

Theo đó, Viettel đóng góp 2 tổ hợp tên lửa, 2 chủng loại máy bay không người lái (UAV) và các tổ hợp radar, xe tác chiến điện tử, máy thông tin liên lạc do Tập đoàn Viettel hoàn toàn tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đã được nghiệm thu và đưa vào trang bị trong Quân đội. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện Viettel đã phát triển trở thành đơn vị nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí chiến lược.

Trong đội hình các khối xe Hải quân, khí tài đầu tiên của Viettel xuất hiện là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn tự chủ hoàn toàn từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển nạp tên lửa và đạn tên lửa đối hạm Sông Hồng. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại. Tổ hợp Trường Sơn còn có khả năng chiến đấu tập trung và độc lập, mức độ tự động hoá cao, thời gian triển khai trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhanh, có nhiều tính năng được thiết kế để phù hợp cách đánh và điều kiện địa hình – khí hậu của Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn tự chủ hoàn toàn từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa “núi và sông”, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Theo sau là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Đạn 5V27/5V27-VT/TLĐK-35 trong tổ hợp là loại đạn tên lửa động cơ nhiên liệu rắn hai tầng đẩy, được phóng từ bệ phóng nghiêng có định hướng, chấp hành hiệu lệnh điều khiển từ đài điều khiển, bay hướng tới mục tiêu và tiêu diệt chúng bằng đầu nổ. Đạn có hiệu quả chống lại máy bay chiến đấu siêu thanh, máy bay vận tải, máy bay ném bom, UAV, tên lửa hành trình, và cả mục tiêu trên mặt đất, mặt nước. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập S-125-VT luôn đạt thành tích xuất sắc đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện nay.

Tiếp theo tổ hợp tên lửa, tổ hợp radar do Viettel nghiên cứu, sản xuất xuất hiện với các chủng loại radar đã trang bị cho các quân binh chủng, góp phần cảnh giới vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Radar bắt thấp VRS-2DM đảm nhận vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không, hệ thống cung cấp thông tin mục tiêu như cự ly, phương vị, độ cao, vận tốc và hướng di chuyển. Radar 3 tọa độ thế hệ mới VRS-MRS là hệ thống radar đa nhiệm hiện đại có khả năng cảnh giới tầm trung và dẫn đường hiệu quả, giao diện mở cho phép kết nối linh hoạt đến các hệ thống tự động thu thập và xử lý thông tin cấp trên.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái (UAV) của Viettel xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành bao gồm UAV trinh sát phát hiện nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao, có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng, tích hợp radar, cảm biến quang điện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu, vượt biên ban ngày và ban đêm, phân tích và xây dựng dữ liệu bản đồ. UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất, được ứng dụng AI trong tự động tìm kiếm, nhận dạng, khoá và tấn công mục tiêu theo thời gian thực.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái (UAV) của Viettel xuất hiện tại lễ diễu binh.

Cuối cùng là khối xe Tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất, thực hiện nhiệm vụ gây nhiễu tần số vô tuyến nhằm bảo vệ và đảm bảo an ninh, an toàn cho các vị trí trọng yếu và hoạt động quân sự.

Bên cạnh đó, máy thu phát vô tuyến điện cá nhân do Viettel nghiên cứu, sản xuất được trang bị cho các chiến sĩ diễu binh, diễu hành của Khối Đặc nhiệm Dù, Tác chiến Không gian mạng, Tăng thiết giáp, Pháo binh, Đặc công, Công binh.

Hệ thống tác chiến điện tử do Viettel nghiên cứu sản xuất.

Trong giai đoạn tới, Viettel xác định tiếp tục là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là vũ khí công nghệ cao, công nghệ chiến lược.