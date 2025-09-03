Ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp và là Tiến sĩ Luật.

Ông Nguyễn Văn Quảng từng có nhiều năm công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 2019 ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 10/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Hoàng Hà

Thanh tra Chính phủ hiện có Tổng Thanh tra là ông Đoàn Hồng Phong; các Phó Tổng Thanh tra gồm các ông: Nguyễn Văn Quảng, Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Lê Tiến Đạt.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.