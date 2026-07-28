Sáng 28/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I tổ chức hội nghị lần thứ 4, thực hiện quy trình hiệp thương cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ngày 26/7, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Huế đã bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò kết nối giữa Đảng với nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Mặt trận thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết và cầu nối tin cậy của nhân dân. Đồng thời, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng...

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể Ban Thường trực, các ủy viên Ủy ban và hệ thống Mặt trận các cấp giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đình Vĩnh sinh năm 1975, quê TP Đà Nẵng, có trình độ Tiến sĩ Ngữ văn.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh từng trải qua các vị trí công tác như Giám đốc Sở GD-ĐT, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Sau đó, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 1/6/2021, ông được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Đến tháng 6/2024, ông được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.