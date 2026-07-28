Ngày 28/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 14 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm. Ảnh: T.L

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông bày tỏ quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phát triển nhanh, bền vững, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Năm 2003, ông Nguyễn Đức Tâm bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mới đây, Ban Bí thư có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.