Ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cam kết tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết, gần cơ sở, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

“Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” - ông Nguyễn Đức Tâm khẳng định.

Ông Nguyễn Đức Tâm (bên trái) nhận quyết định của Ban Bí thư từ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: T.T.

Ông cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp, thiết thực để mỗi quyết sách của Tỉnh ủy không chỉ đúng về chủ trương mà còn phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, trở thành động lực phát triển, tạo chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Năm 2003, ông Nguyễn Đức Tâm bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.