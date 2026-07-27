Sáng 27/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Tô Anh Dũng. Ảnh: Lê Dương

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dương

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Thanh Hóa là địa phương có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, nhiều tiềm năng, lợi thế và giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Ông đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau hội nghị, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp, bầu Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ Luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6/2025.