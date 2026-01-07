Chiều 7/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc mừng Sở KH&CN đã có một năm hoạt động hiệu quả, đạt nhiều thành tích và giải thưởng quan trọng.

Theo ông Bửu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I xác định, trong 5 năm tới, KH&CN phải đóng góp từ 35–40% vào GRDP của thành phố, đồng nghĩa mỗi năm mức đóng góp phải tăng gấp đôi so với hiện nay.

Đặc biệt, Trung ương yêu cầu Đà Nẵng phải nằm trong nhóm 50 thành phố thông minh hàng đầu thế giới. “TP Thâm Quyến (Trung Quốc) hiện xếp thứ 50, thì trong ba năm tới, Đà Nẵng phải đạt bằng Thâm Quyến hiện nay và bắt buộc phải làm được”, ông Bửu nhấn mạnh.

Ông Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, nếu xã, phường không có KH&CN, đổi mới sáng tạo thì người dân và chính quyền cơ sở đều sẽ gặp khó khăn. Thành phố sẽ dành nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ các xã, phường triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Ông Bửu cũng lưu ý, toàn bộ xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng đã được phủ cáp quang. “Nếu lãnh đạo xã, phường nào còn nói đường truyền không tốt thì đó là trách nhiệm của chính địa phương đó”, ông nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP yêu cầu ngành KH&CN tăng cường hỗ trợ nông dân, đội ngũ trí thức trong hoạt động đổi mới sáng tạo; đồng thời phát động phong trào thi đua theo hướng mỗi xã, phường đều phải có trung tâm đổi mới sáng tạo, mở rộng đến doanh nghiệp và trường học.

Thành phố Đà Nẵng được xướng tên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025. Ảnh: G.X

Theo báo cáo của Sở KH&CN, Đà Nẵng là một trong những địa phương triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sớm nhất cả nước. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên ban hành khung năng lực số cho công dân, góp phần hình thành công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Trong xây dựng thành phố thông minh, phát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, Đà Nẵng được Trung ương ghi nhận là mô hình điểm để nhân rộng trên toàn quốc. Bộ KH&CN đã khen tặng Đà Nẵng là thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020–2024.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn đạt nhiều giải thưởng uy tín như: Thành phố thông minh Việt Nam 2025; Đô thị đáng sống Việt Nam 2025; Top 10 địa phương tiêu biểu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam 2025...