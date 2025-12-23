Tại Lễ Công bố và Trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 23/12, Đà Nẵng được xướng tên ở hai hạng mục: Giải thưởng thành phố thông minh và Đô thị đáng sống.

Trong đó, “Đô thị đáng sống” hoàn toàn cho người dân bình chọn dựa trên 7 tiêu chí: quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số.

Theo ban tổ chức, Đà Nẵng giành chiến thắng tuyệt đối với 163.984 lượt bình chọn trên tổng số hơn 200.000 lượt, chiếm gần 70% số phiếu. Huế và Quảng Ninh đứng thứ hai và ba với 65.379 và 21.120 phiếu.

Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Chọn tài liệu để xem: Danh sách Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 Tệp đính kèm Danh sách Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 ( 1.96 MB)

Với hạng mục Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng được trao giải ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh, Môi trường xanh – Phát triển bền vững và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong năm 2025, bên cạnh môi trường và du lịch, Đà Nẵng tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, phát triển Trung tâm Tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.

Qua đó, cho thấy "thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực, VINASA nhận xét.

Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp nhận được Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam. Ảnh: Hồ Giáp

Hà Nội ghi dấu ấn ở Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh (lĩnh vực dịch vụ công). Thủ đô được đánh giá đã giải quyết một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của các siêu đô thị: Giao tiếp với công dân.

Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI và Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7, cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã biến công nghệ trở thành cầu nối giúp chính quyền "nghe được, hiểu được và phục vụ được" từng người dân một cách minh bạch, nhanh chóng.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam được VINASA khởi xướng từ năm 2020, trong bối cảnh Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Sau 5 năm, giải thưởng ghi nhận sự tiến hóa trong tư duy quản trị của các chính quyền đô thị. Nếu như những năm đầu (2020-2022), giải thưởng chứng kiến sự nở rộ của các đề án quy hoạch và xây dựng hạ tầng kết nối cơ bản thì đến giai đoạn 2023-2024, trọng tâm chuyển sang dữ liệu và các trung tâm điều hành thông minh (IOC).

VINASA cho biết các đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư để phát triển "thực chất" kinh tế số, xã hội số của địa phương.

Công nghệ được ứng dụng để giải quyết trực diện các "nỗi đau" của đô thị như ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài 8 giải cho khối Đô thị, Hiệp hội cũng trao giải thưởng cho 10 Giải pháp công nghệ xuất sắc nhất, ghi nhận sự trỗi dậy của công nghệ xanh và an ninh AI.