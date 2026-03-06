Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo đấu giá nhiều tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh với tổng giá khởi điểm hơn 81 tỷ đồng.

Theo thông báo, đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên. Các tài sản được kê biên, xử lý theo biên bản ngày 24/5/2024 để phục vụ công tác thi hành án dân sự.

Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ cùng các công trình phụ trợ như cổng, tường rào, nhà để xe và đường nội bộ.

Một nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: G.X

Ngoài ra, tài sản còn bao gồm xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất 30 tấn/ngày. Một số hạng mục tài sản hình thành trong tương lai cũng được đưa vào danh mục đấu giá, như khu xưởng làm lõi diện tích 1.795m² và nhà thành phẩm diện tích 65m².

Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản này được xác định là 60,23 tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 6,023 tỷ đồng.

Khối tài sản thứ hai nằm tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, gồm hệ thống nhà xưởng và công trình phục vụ sản xuất như nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, kho nguyên liệu, nhà xử lý, bể nước ngầm và nhà ăn nghỉ công nhân.

Danh mục tài sản còn có nhiều dây chuyền lắp ráp động cơ diesel và máy phát điện. Khối tài sản này có giá khởi điểm 21,47 tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 2,15 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, người có nhu cầu có thể xem tài sản từ 8h ngày 23/3 đến 16h ngày 26/3. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức trực tiếp vào ngày 31/3.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực lắp máy nông – ngư cơ, gia công cơ khí, buôn bán máy móc thiết bị, máy xúc; đồng thời kinh doanh nhà hàng, rượu bia và hàng điện máy.

Do khởi nghiệp ban đầu với nghề buôn bán máy nổ nên ông Huy được biết đến với biệt danh là Huy "máy nổ”.