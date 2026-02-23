Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất DV-01 có diện tích 5.274m2, thuộc đồ án quy hoạch Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến Quốc lộ 19 trên địa bàn xã Tuy Phước. Quỹ đất này được định hướng xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch và kinh doanh văn phòng.

Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, dự án được phép xây dựng với mật độ 60%; khoảng lùi mặt chính so với lộ giới từ 3 - 10m; tầng cao tối đa 4 tầng; cao độ nền nhà cao hơn vỉa hè quy hoạch trên 0,6 m.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 17,38 tỷ đồng. Khu đất đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ được phê duyệt, trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, nhà đầu tư phải hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng. Thời gian thi công không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp chậm tiến độ mà không được chấp thuận bằng văn bản sẽ bị xem xét chấm dứt dự án và thu hồi đất theo quy định.