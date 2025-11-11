Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua danh mục hai khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, gồm Khu đô thị du lịch Bến Hiên và Khu đô thị du lịch Thu Bồn. Đây là bước cụ thể hóa định hướng phát triển không gian du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng phía Tây thành phố trong giai đoạn mới.

Cụ thể, Khu đô thị du lịch Bến Hiên được đề xuất triển khai tại xã Bến Hiên, quy mô khoảng 30,4ha, hướng đến hình thành khu đô thị nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Dự án đồng thời góp phần phát triển dịch vụ du lịch, cải thiện hạ tầng, cảnh quan và môi trường ven sông.

Theo quy hoạch khu vực này được định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa miền núi phía Tây, tạo dư địa cho các dự án nghỉ dưỡng xanh, thân thiện môi trường.

Khu đô thị du lịch Thu Bồn gắn với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Cùng nằm trong danh mục đấu thầu, Khu đô thị du lịch Thu Bồn được quy hoạch tại thôn Mỹ Sơn và Bàn Sơn (xã Thu Bồn), với quy mô khoảng 96,69ha.

Dự án hướng đến xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu dân cư, công viên giải trí, tạo điểm nhấn du lịch - văn hóa gắn với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, hình thành không gian đô thị nghỉ dưỡng đặc trưng vùng Quảng - Đà.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, việc triển khai hai dự án này phù hợp với định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn khai thác giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, góp phần phát huy tiềm năng khu vực phía Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.